ماذا لو لم تغزُ أمريكا العراق عام 2003؟

تخيل عالماً حيث بقيت التوترات السياسية عام 2002 مجرد تهديدات لفظية، وانحسر غبار الأزمة دون انفجار.

تخيل أن التاريخ اختار مساراً مختلفاً تماماً عما نعرفه اليوم، ولم يشن التحالف بقيادة الولايات المتحدة غزوه للعراق في ربيع 2003. كيف كان سيبدو الشرق الأوسط، والعالم، لو استمر حكم صدام حسين؟

هذا السيناريو “ماذا لو” هو تمرين فكري يفتح الأبواب لاستكشاف عواقب بديلة، بعضها مروع وبعضها يحمل بصيصاً من الاستقرار الهش.

العراق: استمرار القمع وتراجع العزلة

لو لم يحدث الغزو، لربما شهدنا عراقاً مختلفاً تماماً، ولكنه ليس بالضرورة أفضل حالاً.

بقاء النظام واستمرار المعاناة: كان صدام حسين سيستمر في حكم العراق بقبضة حديدية، مستخدماً العنف لقمع أي معارضة، تماماً كما فعل في العقود السابقة.

كانت معاناة الشعب العراقي ستستمر، مع انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وسجون مكتظة بالمعتقلين السياسيين.

تخفيف العقوبات تدريجياً: مع استمرار النظام، ربما كانت الضغوط الدولية لرفع العقوبات ستتزايد، خاصة مع مرور الوقت وفشل العقوبات في تحقيق أهدافها السياسية.

قد يكون العراق قد بدأ في إعادة دمج نفسه تدريجياً في الاقتصاد العالمي، مستفيداً من احتياطياته النفطية الهائلة.

إعادة بناء البنية التحتية ببطء: ربما تم البدء في إصلاح البنية التحتية المتهالكة، لكن الفساد الحكومي والتركيز على الإنفاق العسكري كانا سيبطئان هذه العملية، مما يترك الخدمات الأساسية تعاني من نقص مستمر.

تحديات الخلافة: مع تقدم صدام في السن، كانت مسألة الخلافة ستطرح بقوة. ربما كان أبناؤه، قصي وعدي، سيتنافسون على السلطة، مما قد يؤدي إلى صراعات داخلية أو حتى حرب أهلية داخل النظام نفسه.

الشرق الأوسط: توازنات قوى مختلفة

كان لغياب الغزو الأمريكي للعراق عواقب جيوسياسية بعيدة المدى على المنطقة.

نفوذ إقليمي محدود لإيران: كان العراق تحت حكم صدام يشكل حاجزاً قوياً أمام توسع النفوذ الإيراني في المنطقة. بدون الفراغ السياسي الذي خلقه سقوط النظام، كان نفوذ طهران في دول مثل سوريا ولبنان واليمن ليكون أقل بكثير مما هو عليه اليوم.

استقرار هش في الخليج: كانت دول الخليج ستظل تواجه تهديداً مستمراً من العراق، مما يحافظ على مستوى عالٍ من التوتر العسكري والاعتماد على الحماية الأمريكية. لم يكن هناك اندماج اقتصادي إقليمي حقيقي.

صراعات مختلفة: ربما كانت المنطقة ستشهد صراعات مختلفة. قد تكون التوترات الطائفية موجودة، لكنها ربما لم تتفجر بنفس العنف الذي رأيناه في ظل غياب سلطة مركزية قوية في العراق.

الولايات المتحدة والعالم: مسار مختلف للسياسة الخارجية

أثر قرار غزو العراق بشكل عميق على الولايات المتحدة والسياسة العالمية.

سمعة أمريكية مختلفة: تجنبت الولايات المتحدة الانخراط في حرب مكلفة وطويلة الأمد، مما حافظ على سمعتها الدولية وقواتها العسكرية. ربما كانت سياستها الخارجية أكثر حذراً وتركيزاً على الدبلوماسية.

تركيز على أفغانستان: ربما تم توجيه المزيد من الموارد والاهتمام إلى أفغانستان، مما قد يؤدي إلى نتائج مختلفة في الحرب ضد طالبان والقاعدة.

تراجع في ظهور الجماعات المتطرفة: خلق الفراغ الأمني وعدم الاستقرار في العراق بعد الغزو أرضاً خصبة لجماعات مثل داعش. بدون هذه الفوضى، ربما لم نشهد ظهور مثل هذه التنظيمات الإرهابية بنفس القوة والانتشار.

خاتمة: عالم بديل معقد

إن تخيل عالم بدون غزو العراق عام 2003 هو تذكير بأن التاريخ ليس مساراً واحداً محدداً. إن قراراً واحداً يمكن أن يغير مجرى الأحداث بشكل جذري، ويخلق عواقباً لا يمكن التنبؤ بها.

في هذا السيناريو، كنا سنرى عراقاً يعاني تحت وطأة الديكتاتورية، لكنه ربما تجنب سنوات من العنف والدمار. كانت المنطقة ستظل مضطربة، لكن توازنات القوى كانت ستكون مختلفة تماماً. وكان العالم سيتجنب حرباً مكلفة، لكنه ربما واجه تحديات أخرى.

في النهاية، لا يمكننا معرفة ما كان سيحدث، ولكن يمكننا استخدام هذا السيناريو لفهم الآثار المعقدة للقرارات التاريخية وتقدير أهمية السلام والاستقرار والعدالة.