دمشق:الإخلاء والهدم في حي اللوان سيبدأ مع بداية تشرين أكد مدير تنفيذ المرسوم /66/ جمال …أكمل القراءة »
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