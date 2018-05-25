راغب علامة يوجّه رسالة للرئيس الحريري .. و هذا ما حذّره منه

راغب علامة يوجّه رسالة للرئيس الحريري .. و هذا ما حذّره منه

وجّه الفنان اللبناني ​راغب علامة​ رسالة تهنئة للرئيس ​سعد الحريري​ بتكليفه تشكيل الحكومة اللبنانية، ودعاه ان يحاسب جميع الفاسدين كي ينجح بمهامه.

وكتب علامة عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: ‘أتمنى للرئيس سعد الحريري التوفيق والنجاح في مهمة تشكيل الحكومة وذلك بعد شبه الاجماع عليه.لكن يا دولة الرئيس اذا لم يتم محاسبة الكثير من الموظفين والمسؤولين الفاسدين الذين يضعوا العقبات امام المواطنين في معظم ادارات ووزارات الدولة ويوقفوا عجلة الاقتصاد ويبتزوا المواطنين فلن تنجحوا’.

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