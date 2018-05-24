صحيفة: منظومة “إس-500” لا تقدر بثمن

أعلنت صحيفة “Military Watch Magazine” أن بدأ إنتاج تسلسلي لمنظومة الدفاع الجوي “إس-500” الروسية سيكون حدثا هاما بالنسبة لروسيا وشركائها العسكريين.

ووفقا للصحيفة، فإن أنظمة الدفاع الجوي الحالية لدى روسيا، وهي “إس-400″ و”إس-300-بي” و”آي-135″ كافية من أجل ردع التهديدات الحالية، ولكن لردع التهديدات المستقبلية الجديدة، يجب تطوير منظومة الدفاع الجوي. ولذلك، فإن إنهاء تطوير منظومة “إس-500” يعد مسألة ذات أهمية استراتيجية لروسيا، وذلك بسبب تطوير أسلحة أسرع من الصوت وصواريخ باليستية عابرة للقارات من قبل الدول الغربية.

وشددت الصحيفة على أن منظومة “إس-500” الروسية ستكون منظومة “لا تقدر بثمن”، حيث ستصبح أول منظومة دفاع جوي قادرة على إسقاط صواريخ أسرع من الصوت.

ومن الجدير بالذكر أن قائد قوات الدفاع الجوي فيكتور غوميني كان قد أعلن، في تشرين الأول/ أكتوبر، أن منظومة “إس-500” “بروميتي” ستدخل الخدمة في القوات بحلول عام 2020.

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