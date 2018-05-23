حميميم تحذّر “النصرة” في درعا.. وهجوم إرهابي في بادية حمص

وجهت القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية الروسية تحذيراً لإرهابيي النصرة في درعا، وقالت أن على تنظيم جبهة النصرة الإرهابية في درعا الخروج من المنطقة أو التحضر للمواجهة العسكرية المحتومة.

وفي تصريح آخر على موقعها الرسمي، قالت القناة: إن حوادث انتهاك أجواء قاعدة حميميم العسكرية لتنفيذ اعتداءات تخريبية تتم بمساعدة من قبل أفراد محليين يسعون إلى دعم الجماعات الإرهابية الموجودة في الريف الشمالي لمقاطعة اللاذقية بهدف إفشال مهام القوات الروسية التي تساند القوات السورية في حربها على الإرهاب الدولي في البلاد.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أول من أمس: إن الجيش الروسي أسقط طائرة مجهولة من دون طيار بعد اقترابها من قاعدته الجوية في حميميم بسورية.

إلى ذلك نقلت صحيفة الوطن عن مصدر عسكري تأكيده أن وحدة من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة، تصدت أمس لهجوم عنيف شنه تنظيم داعش باتجاه أحد المواقع العسكرية الواقعة بمحيط سد عويرض جنوب شرق المحطة الثالثة في البادية الشرقية بأقصى الريف الشرقي لمحافظة حمص، وذلك بعد اشتباكات عنيفة استمرت لعدة ساعات تمكنت خلالها القوات العسكرية المدافعة من إفشال الهجوم بالكامل وإيقاع أعداد من إرهابيي داعش المهاجمين قتلى ومصابين فيما أجبر الباقون على الانكفاء والتراجع.

وأوضحت مراسلة شبكة عاجل الإخبارية أن داعش فجّر عربة مفخخة بالقرب من إحدى النقاط المتموضعة في الموقع العسكري في البادية الشرقية خلال الهجوم ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء العسكريين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

عاجل الإخبارية

﻿