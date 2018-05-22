خبير عسكري يكشف مصدر الطائرة التي أسقطت فوق مطار حميميم

كشف الخبير العسكري الروسي، جنرال الاحتياط فلاديمير بوغتيروف، اليوم الثلاثاء لوكالة “سبوتنيك” مصدر الطائرة المسيرة التي اسقطها الجيش الروسي قرب قاعدة حميميم في سوريا.

وقال بوغتيروف “هذه الطائرة المسيرة التي تم اسقاطها هي تابعة لقوات التحالف الأمريكية في سوريا، لكن لا يمكننا الجزم أيضا أن تكون تابعة لقوات مسلحة معارضة، لا بد من التذكير أن هذه المحاولة ليست الأولى من نوعها لمهاجمة القاعدة الروسية عبر طائرات مسيرة استخدمت من قبل الجماعات المعارضة من قبل”.

وأضاف بوغتيروف “من المرجح أن الطائرة المسيرة كانت بمهمة استطلاعية وبتوجيه عن بعد، وهناك ترجيحات أخرى تقول أن الطائرة المسيرة تابعة لقوات التحالف وضلت طريقها ووصلت الى قرب القاعدة الروسية حيث تم اسقاطها على الفور، وأرجحية أخيرة يمكن أن تكون مجموعات مسلحة إرهابية اطلقتها للقيام بعمل ما ضد القوات الروسية”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن إسقاط طائرة من دون طيار اقتربت من القاعدة الجوية الروسية في حميميم السورية. وأعلن ممثل القاعدة الجوية الروسية في حميميم السورية، يوم أمس الاثنين، عن إسقاط طائرة من دون طيار، اقتربت من القاعدة الجوية.

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