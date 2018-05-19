الدراما اللبنانية.. شاهد: سدرك برا يا مدام يشعل مواقع التواصل الاجتماعي !

أثار مقطع قصير من مسلسل لبناني يعرض في رمضان 2018 موجة عارمة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

فالمقطع الذي يظهر فيه أحد الممثلين اللبنانيين وهو يقول للممثلة: ستنا سدرك برا ! أشعل موجة عارمة من التفاعل و السخرية وبات مثارا للنكات على مواقع التواصل الاجتماعي.

فبعضهم وجه انتقادات لـ الدراما اللبنانية بسبب ركاكة المشهد, و البعض الاخر رأى أن المشهد فكاهي و مصير للضحك..

و لكن مهلا, الموضوع ليس كما تتخيلونه, وكالة أوقات الشام الاخبارية رصدت لكم المشهد و ندعوكم لمشاهدته:

و تدخل الدراما اللبنانية سباق رمضان 2018 بـ 10 مسلسلات هي:

1- مسلسل جوليا:

هو مسلسل رومانسي تدور أحداثه حول طبيب يدخل في الكثير من المشاكل بسبب طليقته، خاصة عندما تعلم بعلاقته مع امرأة أخرى. «جوليا» من بطولة الفنانة اللبنانية ماجي بوجصن التي تجسد دور (جوليا) والفنان قيس شيخ نجيب الذي يلعب دور (الدكتور عاصي)، بمشاركة وسام صباغ، سلطان ديب، نزيه يوسف ومي صايغ، ومن تأليف مازن طه وإخراج إيلي ف. حبيب، وإنتاج ايجل فيلمز، فيما انتهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم من تسجيل تتر المسلسل «عم بتغير».

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2- مسلسل الهيبة:

العودة بينما يخوض الثنائي اللبناني تيم حسن ونيكول سابا، سباق رمضان 2018، بالجزء الثاني من مسلسل «الهيبة» الذي يحمل اسم «الهيبة – العودة»، ويحمل الجزء الجديد مفاجآت عديدة للمشاهدين الذين ينتظرون عرضه بفارغ الصبر؛ للنجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول؛ الذي عرض فى رمضان العام الماضي. تنطلق أحداث «الهيبة – العودة» بعد مقتل (عليا) -تجسدها الفنان اللبنانية نادين نسيب نجيم- على يد أعداء (الجبل) -يجسده الفنان تيم حسن-، ثم يكبر ابنها وهدفه الثأر لوالدته، كما تتطرق الأحداث إلى حياة الذين يعيشون في الجبل وتجارة السلاح وغيرها من الأشياء الخاصة بهؤلاء العشائر، المسلسل من تأليف هوزان عكو وسيناريو وحوار باسم توفيق وإخراج سامر البرقاوي، ومن إنتاج شركة صباح للإعلام.

3- مسلسل موت أميرة:

فى إطار درامي تشويقي تقع أحداث مسلسل «موت أميرة» بطولة «ملكة جمال الأرض» لعام 2008 اللبنانية شيراز، الذي يعود بنا إلى ستينيات القرن الماضي، حول إحدى الفتيات الفقيرات تُدعى (أميرة) التي تتعرض للعديد من المشاكل، وتجد نفسها وحيدة في مهب الرياح، يشاركها فى البطولة جورج شلهوب، إلسي فرنيني، مازن معضم، كارمن لبس وجان قسيس، ومن تأليف طوني شمعون وإخراج عاطف كيوان.

4- مسلسل طريق:

أخذ مسلسل «طريق» قصته عن رواية الكاتب الكبير نجيب محفوظ، التي تدور حول علاقة عشق بين حبيبين ينتميان إلى طبقتين مختلفتين فكريًا واجتماعيًا، لكنهما يتحديان الظروف ويتزوجان، فهل الاختلافات بينهما ستؤثر على زواجهما؟ يقوم ببطولة المسلسل الفنان اللبناني عابد فهد، والنجمة نادين نسيب نجيم، بمشاركة أليكو داوود، وفاء الموصللي، جنيد زين الدين وختام اللحام، ومن إخراج رشا شربتجي وسيناريو وحوار سلام كسيري.

5- مسلسل حبيبي اللدود:

بينما تدور أحداث «حبيبي اللدود» حول ابنة زعيم سياسي كبير، تقع في حب مقاتل من حزب آخر معادِ لسياسة والدها، ما يوقعها في الكثير من المواقف والمشاكل. المسلسل من بطولة يورجو شلهوب، لودي طايع، فادي أندراوس، جوانا حداد، روان طحطوح وإلين شمعون، من تأليف منى طايع وإخراج سيزار حاج خليل، وإنتاج شركة طايع للإنتاج. يذكر أن المسلسل رشح لبطولته في البداية المطرب اللبناني رامي عياش، إلا أنه اعتذر عنه بدافع أن العمل لا يناسب مكانته وتاريخه الفني، وأوضح «عياش» حقيقة الانسحاب والأسباب التي دفعته فى بيان له، إذ قال إن المسلسل لا يوفر المقوّمات التي تناسب صورته ومكانته، وهذا القرار لا يلغي احترامه لصناع العمل.

6- مسلسل الحب الحقيقي:

كما انضم الجزء الثاني من مسلسل «الحب الحقيقى» بطولة باميلا الكيك ونيكولا معوض، إلى قائمة المسلسلات اللبنانية التي تعرض فى رمضان، ويستكمل الجزء الجديد أحداث الأول، حيث تظل الفتاة (نورا) تحت سيطرة والدتها، التي تعشق حب السلطة والمال، وتتطلع إلى تزويجها من شخص ثري، ورغم بساطة (نورا) ووقوعها في حب أحد الأشخاص؛ إلا أنها تجبر على الزواج من أحد رجال الأعمال ذو النفوذ.

7- مسلسل مجنون فيكي:

يخوض الفنان يوري مرقدي أولى تجاربه فى الدراما التليفزيونية من خلال «مجنون فيكي» بمشاركة المطربة اللبنانية رولا سعد، وتدور أحداثه فى إطار رومانسي حول قصة حب (كلارا) وهي سيدة لديها مجلة عن الموضة، تقع في حب شريكها في المجلة، ورغم الصعوبات التي تواجه قصة حبهما، إلا أن صبرها وكفاحها قد يشكلان أملا لنجاح هذه القصة، المسلسل من تأليف فراس جبرا وإخراج رندلي قديح.

8- مسلسل ومشيت «ومشيت»:

من بطولة شربل زيادة وسيرينا الشامي بمشاركة بديع أبو شقرا، بياريت قطريب، أسعد رشدان ورنده كعدي، تدور أحداثه حول قضية هجرة الشباب اللبناني والأسباب التي تدفعهم إلى الهجرة وترك البلاد، من خلال قصة حب تقع بين بطلي المسلسل، هو من تأليف كارين رزق الله وإخراج شارل شلالا.

9- مسلسل ثواني:

كما يعرض مسلسل «ثواني» بطولة نيكولا مزهر ونهلة عقل داوود، وتدور أحداثه حول ممرضة وزوجها يعيشان حياة عادية ولديهما علاقات جيدة بالناس المحيطة بهم، حتى يقع حادث لهما يقلب حياتهما رأسًا على عقب، فيدخلان في صراع مع الشخصيات التي تحيط بحياتهما، والمسلسل من تأليف كلوديا مارشيليان وﺇﺧﺮاﺝ سمير حبشي.

10- مسلسل دورة جونية جبيل

أخيرًا، مسلسل «دورة جونية جبيل» بطولة دانا حلبي و طوني نصير، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي حول سائق أتوبيس على خط «دورة -جونية-جبيل» يتعرض للعديد من المفارقات الكوميدية، هو من تأليف وإخراج علا حيدر. فى النهاية، رغم التطور الملحوظ للدراما اللبنانية، والمحاولات المستميتة من صناعها لوضعها على الخريطة الدرامية فى الوطن العربي، إلا أن الكثيرين يجدون أنها حتى هذه اللحظة لم تقترب من الواقع اللبناني المعايش؛ وهى عبارة عن محاكاة للدراما الأوربية التي يتم تصوير داخل قصور بمعزل عن الواقع.

وكالة أوقات الشام الاخبارية

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