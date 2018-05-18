ما أخر تطورات المعركة ضد داعش في الحجر الأسود جنوب دمشق ؟

واصلت وحدات الجيش العربي السوري أمس تقدمها في حي الحجر الأسود جنوب دمشق، بالتزامن مع تنفيذ سلاحا الجو والمدفعية ضربات مركزة ضد تحصينات ونقاط انتشار الارهابيين فيما تبقى من مساحة شمال الحي.

حيث ضيّقت وحدات الجيش العربي السوري العاملة جنوب دمشق، الخناق على إرهابيي تنظيم داعش بعد السيطرة على المزيد من الكتل والأبنية السكنية في أقصى شمال غرب الحي وشماله بالتوازي مع ضربات جوية ورمايات مدفعية طالت تحصيناتهم ونقاط تمركزهم، ما أجبر الارهابيين على الانكفاء لتغيير مواضع الاشتباك التي تفرضها وحدات الاقتحام المهاجمة.

وبين مصدر عسكري أن الأعمال الحربية التكتيكية التي تخوضها وحدات الجيش في جنوب دمشق، واشتراك مختلف صنوف الأسلحة في المعارك يسهم في دحر الارهابيين الذين اتخذوا نقاطاً حاكمة وشبكة خنادق وأنفاقاً داخل البيوت وتحتها وفي المباني العالية والمؤءسسات والمنشآت الحكومية، بدليل التقدم التكتيكي المستمر للوحدات وزيادة رقعة المساحات الآمنة وصولاً إلى حصر التنظيمات الارهابية وتقطيع أماكن انتشارها منذ بداية العملية العسكرية الرامية إلى تطهير جنوب دمشق من الإرهاب.

ووسعت وحدات الجيش خلال الأيام القليلة الماضية نطاق سيطرتها في الحجر الأسود وتمكنت من الوصول الى تقاطع حي الجزيرة بعد تأمين مبنى الناحية وشركة الكهرباء، والتثبيت في نقاط جديدة في الابنية بشارع دير ياسين بالأطراف الشمالية الغربية للحي.

وعثرت وحدات الجيش عثرت الأربعاء أثناء تمشيطها الأبنية المحررة في الحجر الأسود، على معمل لتصنيع العبوات الناسفة وقذائف الهاون وبداخله مواد كيميائية ومواد شديدة الانفجار، وقوالب لصب القذائف والعبوات إضافة إلى ضبط مستودع لمواد اولية لتصنيع الادوية ومخزن للمواد الغذائية وشبكة من الأنفاق والتحصينات.

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