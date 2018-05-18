خريطة سورية تجارية ودليل للأسواق التصديرية

أوضحت مصادر خاصة في وزارة الاقتصاد أن المصفوفة التنفيذية التي جاءت في الخطة الوطنية للتصدير تؤكد على إنتاج السلع المطلوبة في الأسواق الخارجية بعد تحسين وتغيير نوعية الإنتاج

بما يراعي متطلبات الأسواق التصديرية من خلال خطة واضحة لاستبدال بعض الزراعات غير المجدية اقتصادياً ولا تمس بالأمن الغذائي بأنواع أخرى من الزراعات إضافة إلى تعزيز الإنتاج الصنعي الموجه للتصدير وتحسين جودة المنتجات والتشدد في تطبيق مقاييس الجودة وتعزيز استخدام التكنولوجيا بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات المصدرة.‏

كما شملت الخطة تسهيل نفاذ المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية عبر تعزيز الخطط التسويقية والترويجية للصادرات من خلال تشجيع ودعم إقامة المعارض الخارجية والتخصصية ومعارض البيع المباشر وإقامة المعارض الدائمة وإحداث البيوت التجارية السورية في الخارج ودراسة احتياجات الأسواق الخارجية مما يمكن إنتاجه في سورية، وتوسيع العلاقات الاقتصادية الدولية عبر عقد مزيد من الاتفاقيات التجارية الفاعلة ومحاولة الحصول على مزايا تفضيلية من خلال التفاوض مع الدول الأخرى وتسهيل وصول البضائع إلى دول المقصد من خلال تشجيع إقامة شركات متخصصة بتصدير المنتجات بهدف الاستفادة من وفورات الحجم خاصة تلك المتخصصة بتصدير المنتجات الزراعية .‏

الخطة نصت على ضرورة الاستفادة من تواجد المكاتب الاقتصادية المحدثة في السفارات السورية عبر القيام بعمليات الرصد والتحليل لاحتياجات الأسواق الخارجية وتحديد المنتجات السورية التي يمكن أن تمتلك بها سورية فرصا تصديرية وبناء قاعدة البيانات التي من شأنها توفير الخدمات التي تسهل عمل الوفود الاقتصادية.‏

وأكدت المصادر أن المصفوفة تضمنت ضرورة تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية المقدمة للمصدرين عبر تفعيل خطوط النقل البري والبحري والجوي وإيجاد خطوط نقل بحرية منتظمة مع الدول المستهدفة وتفعيل إدارة وتشغيل المرافىء الوطنية وتطوير الإمكانيات المتاحة فيها لتقوم بتقديم الخدمات اللازمة لدعم العملية التصديرية وجمع المعلومات والبيانات حول أسطول النقل الداخلي والخارجي وتحديثها بشكل مستمر ووضع الآليات للاستفادة منها بالشكل الأمثل وتخفيض البدلات المرفئية على السلع المصدرة وإعداد خريطة سورية التجارية وقاعدة بيانات عن مستوردي الصادرات السورية ودليل لكافة أسواق التصديرية المحتملة وبناء نماذج لقياس أداء التجارة الخارجية بالشكل الذي يدعم اتخاذ القرار وأتمتمة قطاع التجارة الخارجية بما يتيح تقديم الخدمات ذات الصلة عن بعد وصياغة برنامج وطني للمساعدة في تدريب كوادر قادرة على متابعة تفاصيل التجارة الخارجية، وتبسيط الإجراءات عبر توفير عدد من الخدمات للتجار والحصول على الاستمارات واستيفاء البيانات المطلوبة وتحديد الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل النافذة وتقديم البنى الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والربط الشبكي مع الجهات المعنية وتحديد الشركاء المعنية في إدارة وتشغيل نظام النافذة الواحدة ودور كل منها.‏

الثورة

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