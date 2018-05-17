لجنة “Arab Idol 5” المنتظرة: أسماء جديدة غير متوقعة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة شبيهة بالإعلانات الترويجية التي كنا نشهدها لبرنامج ” Arab Idol” والتي تصدّرها في المواسم الأخيرة كل من احلام الشامسي، ووائل كفوري، ونانسي عجرم وحسن الشافعي. ولكن اللافت في الإعلان المتداول هو استبدال كل من الشامسي وعجرم والشافعي بأصالة نصري، ونوال الزغبي، وعمرو مصطفى؛ الأمر الذي أثار بالتالي الكثير من الضجة والبلبلة بين الجمهور ورواد وسائل السوشيال ميديا.

في التفاصيل، وبعدما تحدّث الكثيرون عن التغييرات المفاجئة التي من المتوقع أن تطرأ على الموسم الخامس والمرتقب من برنامج “أرب أيدول” حيث كان قد قيل أنّ كل من النجمة الإماراتية والموزع الموسيقي سيتم استبعادهما من لجنة التحكيم وأنّ التفاوض لا يزال جارياً مع كل من النّجمين اللبنانين كفوري وعجرم، تفاجأ الجمهور العربي بصورةٍ انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث ظهرت فيها أعضاء اللجنة الجديدة.

فانقسم الجمهور بين من أيّد هذا التغيير ومن رفضه رفضاً تاماً؛ ففي حين أعرب البعض عن إعجابه بحلول كل من أصالة ونوال وعمرو مصطفى كأعضاءٍ جدد عن لجنة التحكيم، سخر البعض الآخر من هذه التعديلات، معتبراً بأنّها ستؤثّر سلباً على نجاح البرنامج، مشيرين إلى أنّه وفي حال كانت هذه المعلومات مؤكّدة، فإنّ مصيره سيكون شبيهاً بمصير برنامج “ذا فويس 4” الذي تعرّض للكثير من الانتقادات والتعليقات الساخرة من بداياته حتى نهاياته.

من ناحية أخرى، انتهى الموسم الرابع من برنامج “ذا فويس” بفوز المشتركة العراقية دموع تحسين من فريق أحلام. وكما في أيّ برنامج مواهب، ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بتعليقات النجوم والنجمات الذين لم يتردّدوا في إبداء رأيهم بالنتيجة؛ فعلقت أصالة بالقول: “محتاجين نعلو بالذائقه الفنيّه لنتلمّس أطراف مشاعرنا الّتي دُهست في زحمة برامج ومواهب دمّرت ماتبقّى لنا من محاولات ارتقاء، أكيد فيه أصوات فخمه بس وينهم؟ وبيكفّي نرضى بالقليل”. كذلك، توجّهت دنيا بطمة برسالة إلى ابن بلدها عصام سرحان قالت فيها: “مع احترامي لجميع الجنسيات واحترامي لجميع الأصوات ببرنامج “ذا فويس” عصام سرحان كان ولازال وسيظل نجم “ذا فويس” بدون منازع صوت لا نزاع عليه وتعودنا على هذا منك يا شاشة “MBC”.

المصدر: ياسمينا

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