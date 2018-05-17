زوجة الفنان عباس النوري الكاتبة عنود الخالد تناشد الرئيس الأسد

نشرت الكاتبة عنود الخالد زوجة الفنان السوري عباس النوري مناشدة الرئيس بشار الأسد، وكتبت على حسابها الشخصي على فيسبوك:

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد

انا المواطنة السورية عنود خالد

احيل الى حضرتك ملف كبير وهو احد الملفات الكثيرة في موضوع الحرب على سورية

لكن هذا الملف يختص بحرب الداخل

سيدي الرئيس العاملين في مجال الدراما هم من الجنود المدافعين عن الوطن و هم يحملون رسالة كشف الفساد و المحسوبيات و الهدر و تكميم الأفواه

وهم يقاتلون بشراسة لايصال الحقيقة

ولكن يأتي من هو مسؤول عن اتخاذ قرار و يلغي بجرة قلم تعب و جهد و نضال دام فترة طويلة من اجل إيصال مشروع او عمل او برنامج او مسلسل

والحال ينطبق هنا على مسلسل ترجمان الأشواق الذي يتحدث عن خفايا الناس و بعض الشرائح الموجودة في مجتمعنا السوري و بعض الأسباب التي اوصلت حالنا الى ما نحن عليه

وهو من انتاج مؤسسة الانتاج الرسمية التابعة للدولة السورية

وقد توالى في زمن إنجاز هذا المسلسل مديرين للمؤسسة و كانوا موافقين عليه و مضى على الانتهاء من العمل عليه حوالي العشر أشهر و فجأة و منذ يومين و على ايام المدير الثالث يأتي من يقول ان العمل غير مقبول سياسيا و فكريا

سيدي الرئيس من قال ان صاحب القرار الآن هو اكثر وطنية و حرص على صالح البلد من جميع العاملين في هذا المسلسل و خاصة ان من قام على هذا المسلسل هم مجموعة من النجوم يشهد لهم بوطنيتهم

و من أعطى هؤلاء الحق في تكميم الأفواه و التشكيك في وطنية الناس و انتمائهم لبلدهم ؟؟؟

ام ان المسؤولين عن صناعة الدراما يريدون من العاملين في هذا المسلسل ان يتغاضوا عن الفساد و المشاكل الحقيقية في سوريتنا ؟؟؟؟

و هذا الكلام هو غيض من فيض في هذا المجال

أرجو ان يصل إلى حضرتك كلامي لأننا جميع نعلم ان سيادتك اول من طالب بحرية الرأي و اول من حارب الفساد

دمتم و دامت سورية حرة مبدعة

“فيسبوك”

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