المباشرة بإنشاء مقاسم سكنية في “ماروتا سيتي” في المزة بدمشق

بيّن مدير المناطق التنظيمية في محافظة دمشق المهندس جمال يوسف أنه تمت المباشرة بأعمال الحفر لإنشاء بعض المقاسم السكنية في مدينة ماروتا سيتي في المنطقة التنظيمية الأولى في المشروع 66 خلف الرازي، بعد الموافقة على التصاميم المقدمة من قبل أصحابها وذلك بعد أن تمت أنه تم منح الموافقات اللازمة لأعمال البناء، مشيراً الى أن المديرية نفذت كامل الأعمال تحت الأرض من أنفاق للخدمات بمختلف انواعها، إضافة للعمل على مد الشبكات وتعبيد الشوارع في المنطقة.‏

ولفت المهندس يوسف خلال رده على أسئلة ومداخلات أعضاء مجلس محافظة دمشق أمس إلى أن مديرية المرسوم 66 باشرت في توجيه الإنذارات بالإخلاء للقاطنين في منطقة اللوان في كفرسوسة، وستتم المباشرة بالإخلاء مع نهاية الفصل الدراسي الحالي وستستمر حتى نهاية العام الجاري وسيتم البدء بتشييد أبنية السكن البديل بداية عام 2019.‏

وكانت مداخلات أعضاء المجلس تناولت في يومها الثاني ضرورة رفد مديرية النظافة بمزيد من الآليات اللازمة لعملها نظراً للمعاناة جراء الآليات القديمة ونقص العمال لتخديم مختلف مناطق المدينة وترحيل النفايات التي تصل إلى 3500 طن يومياً إضافة لضرورة نقل مكب الأحد عشرية في منطقة باب شرقي إلى خارج المدينة نظراً للآثار السلبية على الأحياء المجاورة له وفي هذا الإطار لفت عضو المكتب التنفيذي المحامي فيصل سرور إلى أن هناك مشروعاً تقدمت به إحدى جهات القطاع الخاص لشركة شام دمشق القابضة لإنشاء معمل لمعالجة النفايات والقمامة في ضوء عدم تمكن المعمل الموجود حالياً سوى معالجة 300 طن من النفايات اليومية من أصل 3500 طن، فيما يرسل القسم الباقي إلى المطامر المخصصة لها.‏

كما تناولت المداخلات ضرورة معالجة وضع نهر المزاوي وتحييده عن مجرى الصرف الصحي والعمل على صيانة الطرقات والأرصفة في العديد من إحياء ومناطق العاصمة.‏

المصدر: الثورة

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