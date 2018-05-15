مجهولون يتصيّدون الدواعش في الشمال السوري

عثر على خمسة مسلحين من تنظيم “داعش” الإرهابي، مقتولين على أيدي مجهولين في بلدة السوسة في ريف البوكمال شرقي محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا.

وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أنه تم العثور على الدواعش مقتولين داخل مقرهم وسط البلدة، بعد تصفيتهم على أيدي مجهولين بطلق ناري في الرأس لكل منهم أثناء نومهم، وأن بين القتلى مسؤول الحسبة السابق في المنطقة أبو يمان المغربي.

وأضافت الصحيفة وفقا لمصادرها أنه ليست المرة الأولى التي يتم فيها قتل مسلحين من التنظيم على يد مجهولين ضمن ما تبقى لهم من مناطق تحت سيطرتهم في ريف دير الزور الشرقي، فقد تكررت هذه العملية ثلاث مرات خلال الشهر الماضي في قرى الباغوز والشعفة.

المصدر: “الوطن”

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