جديد غسالة بردى.. بمواصفات حديثة وسعر منافس

أعلنت الشركة العامة للصناعات المعدنية «بردى» عن طرح غسالتها الآلية الحديثة في الأسواق المحلية وبمواصفات تكنولوجية عالية ديجيتال لمس متطورة جدا قياس ٧ كغ وبكفالة نوعية لمدة ٥ سنوات

وبسعر منافس يصل إلى 159800 ليرة وذلك عبر الصالات التابعة للشركة وصالات المؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية.‏

وأوضح مدير عام الشركة المهندس محي الدين عيون في تصريح صحفي أن هذه الغسالة التي قام عمال الشركة وفنيوها بتجميعها مؤخراً في مقرها الحالي في معمل القوالب بعد توقيع اتفاق مع شركة أماندا الصينية المتخصصة بصناعة الأدوات المنزلية عبر وكيلها المعتمد في سورية.‏

وأشار إلى أن مقر الشركة الرئيسي في سبينة الصغرى تعرض للتدمير الممنهج على يد المجموعات الإرهابية المسلحة عام ٢٠١٢ إلا أن عمالها أصروا على استمرار العمل وقاموا بإعادة تأهيل معمل القوالب القديم في حوش بلاس واستقروا فيه لتبدأ من جديد دورة عجلة الإنتاج حيث تعد الغسالة أحدث منتج للشركة، وكان قد سبقها إنتاج ١٠٠٠ براد عادي ١٦ قدم بابين بنوعيها دارة داخلية ودارة خارجية وبما يتناسب مع ذوق المستهلكين وبتنافسية عالية من حيث السعر والجودة وبما يحقق التدخل الإيجابي في سعر الأدوات المنزلية حيث تم بيع الكمية بالكامل عبر صالات المؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية وصالات الشركة.‏

ولفت عيون إلى استمرار الشركة بإنتاج السطول البلاستيكية سعة ٣ كالون بالتعاون مع الشركة العامة للدهانات والصناعات الكيماوية «أمية» بموجب عقد لإنتاج 100 ألف سطل دهان أنتجت منها حتى الآن ٦٥ ألف سطل إلى جانب إنتاج الأبراج الكهربائية بالتعاون مع شركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية، مشيراً إلى توفر الكثير من الطاقات البشرية في الشركة لإنتاج القوالب المعدنية والقطع التبديلية اللازمة على أحدث آلات التشغيل الميكانيكي المبرمجة لهذا التصنيع الفائق الدقة والجودة العالية مع إمكانية التشغيل لمصلحة الغير.‏

والى جانب عملها الحالي تقوم الشركة حالياً حسب عيون بدراسة نماذج لمكونات أجهزة كهربائية منزلية براد ٢٢ قدماً عادياً بابين و براد ١٦ قدماً عادياً بابين ومبردة ماء وغاز ٥ رؤوس عبر خط التسهيلات الائتماني الإيراني من خلال التوريد من الشركات الإيرانية لافتاً إلى وجود عروض داخلية من شركات محلية لنفس المكونات ضمن تجميع نصف المفكك بما يحقق تشغيل الأيدي العاملة وإيرادات للشركة وللاقتصاد الوطني.‏

وقال إن الشركة اليوم في طور التعاون مع شركة رينوكس الماليزية لتأسيس شراكة من أجل تصنيع وتجميع وحدات معالجة المياه والصرف الصحي وغيرها من معدات المياه مثل العدادات وتوطين هذه الصناعة إلى جانب شراكات أخرى تهدف إلى توطين صناعات أخرى في مجال الأدوات الكهربائية المنزلية إضافة إلى عملها بتجميع منتجات الأدوات المنزلية للقطاع الخاص حيث تقوم بتجميع غسالات وغيرها من الأدوات المنزلية لشركة أماندا الصينية وهايلر ووكيلها المعتمد في سورية.‏

وحول إمكانية شراء منتجات الشركة بالتقسيط أوضح المدير التجاري في الشركة أحمد الحاج طاهر انه يمكن لأي عامل في الدولة ممن رواتبهم موطنة في المصرف العقاري شراء أي منتج من صالات الشركة وتعبئة استمارة الطلب هناك ومراجعة المصرف للشراء بموجب قرض السلع المعمرة والشركة مستمرة في تقديم خدمات ما بعد البيع « الصيانة» وبمعيارية جودة في الأداء وبمواصفات عالية وسعر شعبي منافس مع الحرص على سمعة المنتج وتخديم المواطنين في منازلهم.‏

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