هذا أكثر ما تخشاه واشنطن في سورية

هذا أكثر ما تخشاه واشنطن في سورية

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن أن فريقا لا بأس به من الساسة الأمريكيين يخشون تخطيط السوريين و حلفاءهم للهجوم على قاعدة التنف الأمريكية هناك.

وأكثر ما يخشاه ساسة واشنطن حسب الصحيفة، إقدام التشكيلات المسلحة الحليفة لإيران في سوريا على حصار التنف جنوب سوريا قرب الحدود مع الأردن والعراق، وقصفها.

وتؤكد المصادر الأمريكية أن القيادة العسكرية في واشنطن لا تريد ضرب هذه الجماعات من الجو تفاديا لانخراط أمريكي أعمق في ما تشهده سوريا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهته، أكد غير مرة رغبته في سحب القوات الأمريكية من سوريا، معتبرا أن الحضور الأمريكي ليس له أي معنى بعد انتهاء العملية العسكرية ضد “داعش” هناك وأن القوات الأمريكية يجب أن تعود إلى البلاد.

يذكر أن مطار التنف العسكري السوري الذي احتلته القوات الأمريكية بذريعة قتال “داعش”، صارت تستخدمه واشنطن مؤخرا في ضرب التشكيلات الحليفة و الرديفة للجيش السوري التي تقاتل فلول “داعش” والزمر المتفرعة عنه.

وخلصت “واشنطن بوست” إلى أن احتفاظ واشنطن بالتنف في سوريا، يعد دليلا واضحا على استعداد الولايات المتحدة لمواجهة ما وصفته بالمد الإيراني في المنطقة.

المصدر: “واشنطن بوست”

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