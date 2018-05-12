عاصفة مطرية وبردية في الساحل السوري والمنطقة الوسطى تتسبب بفيضانات

شهدت مدن الساحل السوري وريفها ومنها محافظة طرطوس منذ ساعات الفجر الأولى أمطار غزيرة أدت إلى حدوث سيول ببعض شوارع طرطوس وخاصة الكراجات القديمة وبعض التقاطعات وأحياء المدينة الرادار وأبو عفصة ورأس الشغري إلا أنها لم تتسبب في أية أضرار.

وأشار المهندس منصور منصور مدير عام الصرف الصحي بطرطوس إلى أن الورش قامت سابقا في إجراء صيانة لكافة المصافي المطرية بشوارع المدينة مما خفف تجمع الأمطار، وانتشرت الورش منذ الصباح لمعالجة أيه حالة طارئة إن وجدت بالتنسيق مع مدينة طرطوس.

كما ضربت عاصفة بردية ريف القدموس وبانياس ما أسفرت عن أضرار في المزروعات ، كما تشكلت السيول على كورنيش بانياس وشوارع المدينة.

وبحسب خبراء الطقس تتركز اﻵن العاصفة الرعدية على محافظة طرطوس الجبلية والشمالية وصولا إلى حماة وحمص وإدلب مسببة سيول قوية على المناطق الجبلية وتراكمات بردية نتيجة العاصفة الرعدية البردية في بعض المناطق، وستستمر العاصفة حتى الاثنين مترافقة بهطولات متفاوتة الغزارة على كافة المناطق حيث تكون الفعالية قوية على امتداد المناطق الشمالية والبادية وبين الخفيفة الى متوسطة على بقية المناطق.

صور من شوارع طرطوس:

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