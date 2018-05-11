بعد سقوطه بالانتخابات.. ماذا قال وئام وهاب عن السيد حسن نصرالله ؟
بعد سقوطه بالانتخابات.. ماذا قال وئام وهاب عن السيد حسن نصرالله ؟
أكد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب أن ” حزب الله لا يخون واثق بأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله كما اثق بنفسي”، لافتا الى انه “حصل اشكال في موضوع الانتخابات مع سرايا المقاومة والحزب كفيل بالتحقيق في الموضوع”.
وكشف وهاب في حديث تلفزيوني أنه “وجدنا مغلف انتخابي لاحد المقترعين الذين صوتوا لي وهو مختوم من رئيس القلم مرمي في بعقلين”، مؤكدا اننا “نحضر لطعن امام هيئة الاشراف على الانتخابات”.
وتوجه وهاب الى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال ارسلان بالقول “المصالحة تحتاج للجرأة ولتتحلى بجرأة تسليم المجرم الذي قتل علاء ابي فرج في الشويفات”.
وكالات