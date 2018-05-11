بعد سقوطه بالانتخابات.. ماذا قال وئام وهاب عن السيد حسن نصرالله ؟

بعد سقوطه بالانتخابات.. ماذا قال وئام وهاب عن السيد حسن نصرالله ؟

أكد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق ​وئام وهاب​ أن ” ​حزب الله​ لا يخون واثق بأمين عام حزب الله ​السيد حسن نصرالله​ كما اثق بنفسي”، لافتا الى انه “حصل اشكال في موضوع ​الانتخابات​ مع ​سرايا المقاومة​ والحزب كفيل بالتحقيق في الموضوع”.

وكشف وهاب في حديث تلفزيوني أنه “وجدنا مغلف انتخابي لاحد المقترعين الذين صوتوا لي وهو مختوم من رئيس القلم مرمي في ​بعقلين​”، مؤكدا اننا “نحضر لطعن امام هيئة الاشراف على الانتخابات”.

وتوجه وهاب الى رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ الوزير ​طلال ارسلان​ بالقول “المصالحة تحتاج للجرأة ولتتحلى بجرأة تسليم المجرم الذي قتل علاء ابي فرج في ​الشويفات​”.

وكالات

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