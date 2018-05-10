فشل القبة الحديدية الاسرائيلية أمام الهجوم الصاروخي السوري

عدوان اسرائيلي بصواريخ أطلقت من داخل الأراضي المحتلة على الأراضي السورية، تصدت له الدفاعات الجوية السورية وردت الصاع صاعين للاحتلال.

مصدر عسكري قال إن الصواريخ الاسرائيلية طالت العاصمةَ دمشق وريفَها ومناطقَ بريفِ القنيطرة واوضح ان الاحتلال حاول استهداف مواقع عسكرية سورية الا ان الدفاعات الجوية منعت معظم الصواريخ من الوصول إلى أهدافها بإسقاطها او تدمير العشرات منها بينما استطاع بعضها استهداف عدد من كتائب الدفاع الجوي والرادار ومستودع ذخيرة.

واضاف المصدر ان الجيش السوري اطلق أكثر من خمسين صاروخا من داخل سوريا على مواقع الاحتلال في الجولان المحتل فيما اعلنت قيادة الجيش اللبناني أن اربع طائرات اسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية تزامنا مع العدوان.

مصادر عسكرية سورية اكدت ان الصواريخ التي اطلقت من سوريا أصابت أهدافا عسكرية إسرائيلية حساسة وهامة داخل فلسطين المحتلة فيما افادت مصادر فلسطينية بان منظومة القبة الحديدية فشلت في اعتراض عشرات الصواريخ التي استهدفت اربع مجمعات عسكرية إسرائيلية.

وسائل اعلام الاحتلال كشفت ان الاستخبارات الاسرائيلية فشلت في الحصول على معلومات مسبقة عن الهجوم من سوريا على الجولان المحتل واشارت الى ان جيش الاحتلال في حالة تأهب قصوى على مستوى المنطقة الجنوبية خشية دخول قطاع غزة على خط المواجهة فيما اصدرت سلطات الاحتلال تعليمات بتجهيز فتح الملاجىء وفتحها في الجولان وفي طبريا ومستوطنة كريات شمونة بالجليل شمال فلسطين المحتلة

وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن سلطات الاحتلال أخطرت روسيا قبل الضربات التي نفذتها اليوم على عدة أهداف في سوريا. واتهم جيش الاحتلال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بأنه هو من قاد الضربة الصاروخية على قواعده في الجولان المحتل مشيرا الى ان تل ابيب لا تسعى للتصعيد العسكري مع ايران في سوريا.

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