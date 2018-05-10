الجيش السوري يسيطر على ثلاث بلدات جنوب دمشق للمرة الأولى منذ 2012

تستعد آخر دفعة من المسلحين لمغادرة بلدات بابيلا ويلدا وبيت سحم بجنوب دمشق بعد سيطرتهم عليها لأكثر من ست سنوات.

ووفقاً لتقرير عسكري من محافظة ريف دمشق، فقد دخل الجيش العربي السوري بالفعل بلدة يلدا لمواجهة إرهابيي الدولة الإسلامية (داعش) بالقرب من محوري الحجر الأسود ومخيم اليرموك.

في حين لم تشهد بلدات بيت سحم وبابيلا تواجداً عسكرياً بعد، بسبب عمليات الإجلاء الجارية والتي من المقرر أن تنتهي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وكان الجيش العربي السوري خسر هذه البلدات الثلاث خلال هجوم ضخم للمسلحين في جنوب دمشق أواخر عام 2011، لكنه تمكن من تأمين اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد مع المسلحين في عام 2014.

وعلى الرغم من عدم حدوث أي معارك داخل هذه البلدات منذ عام 2014، إلا أن المسلحين ظلوا يرفضون تسليم مواقعهم في هذه المناطق للحكومة.

وكالات

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