العدو الصهيوني يستهدف بناء سكني في دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدة صواريخ اسرائيلية في سماء حمص ودمشق وريفها والقنيطرة واستطاعت إسقاط عدد كبير منها.

وصرح مصدر رسمي أن : “اسرائيل تحاول عبر عدوانها استهداف بعض كتائب الدفاع الجوي وتحاول تدمير بعض الرادرات”.

وقال مصدر عسكري أن: “دفاعاتنا الجوية تتصدى لعشرات الصواريخ الإسرائيلية وبعضها يصيب هدفه ويدمر أحد مواقع الرادار”، وأضاف المصدر: “الصورايخ الإسرائيلية تستهدف عدداً من المواقع العسكرية وأحد الصواريخ يصيب مستودعاً للذخيرة”.

وأفاد مراسل دمشق الآن بسقوط صاروخ معادي على بناء سكني في معضمية الشام، أدى لوقوع عدد من الإصابات.

كما اشتعلت النيران في تل القبع في محيط بلدة حضر شمال القنيطرة جراء الاستهداف الإسرائيلي

وتحدث مصدر ميداني لدمشق الآن أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط عشرات الصواريخ للعدو الاسرائيلي في الاجواء السورية خلال الساعات الماضية.

دمشق الآن

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