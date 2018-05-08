سوريا: توفي والدها وهو يشاهدها تحترق !

أصيبت الشابة «حنان البرهر» بحروق شديدة نتيجة انفجار موقد الكاز بها في ريف بلدة تل حميس التابعة لمنطقة القامشلي.

ويعتبر هذا الموقد من الحراقات البدائية إلا أن غياب البديل يضطر أهالي تلك المنطقة إلى استخدامه

لم يتمكن أهل الفتاة من إنقاذها وهي تحترق أمامهم وهو ما ادى إلى إصابة والدها بنوبة قلبية فارق الحياة على أثرها.

هو المشهد الذي يتكرر بشكل دائم على مستوى المنطقة، سببه غياب الرقابة.

أحد أهالي القرية أكد لهاشتاغ سيريا حصول أكثر من 2000 إصابة بالحرق خلال العام الماضي لأهالي تل حميس فقط.

هاشتاغ سيريا