وزير إسرائيلي يهدد باغتيال الرئيس الأسد إذا…. ؟

هدد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز بقتل الرئيس السوري بشار الأسد، إذا تعرضت إسرائيل لهجوم إيراني، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز” اليوم الاثنين 7 مايو/ أيار.

وأضاف أن إسرائيل يمكن أن تطيح بحكومة دمشق وتقتل الأسد، إذا سمح باستخدام الأراضي السورية لتنفيذ هجمات إيرانية ضد إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية.

وقال شتاينتز، وهو عضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر، إن إسرائيل لم تتدخل في الحرب السورية حتى الآن، بحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، مضيفا: “لكن إذا استمر الرئيس السوري بشار الأسد في السماح لإيران بالعمل داخل أراضي سوريا، فإن إسرائيل ستقوم بقتله والإطاحة بحكومته”.

وحذر الوزير الإسرائيلي من أنه إذا أصبحت سوريا قاعدة عسكرية إيرانية لمهاجمة إسرائيل، فإن ذلك يعني نهاية الأسد.

وهدد مسؤولون عسكريون إسرائيليون في وقت سابق بأن الأسد نفسه سيختفي عن خريطة العالم إذا حاول الإيرانيون المساس بإسرائيل أو بمصالحها انطلاقا من الأراضي السورية، ومحذرين إيران من عدم الإقدام على مهاجمة إسرائيل.

من جهته هدد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، بأن ما وصفه بـ”جريمة إسرائيل باستهداف مطار التيفور العسكري” في سوريا، الذي قتل فيه إيرانيون، لن تبقى من دون رد.

وكالات