“أردوغان” يكشف عن أهداف تركيا بعد عفرين في سوريا

“أردوغان” يكشف عن أهداف تركيا بعد عفرين في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، إن قوات بلاده ستبقى في منطقة عفرين شمالي حلب، حتى تحقيق الأمن فيها كاملاً.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الحاضرين في لقاء شبابي تم عقده ضمن “مهرجان إسطنبول الشبابي”، أن الهدف التالي لأنقرة هو تحقيق الأمن في محافظة إدلب ومدينتي تل رفعت ومنبج.

واعتبر الرئيس التركي، أن الولايات المتحدة اعتقدت أنها ستحصل على نتائج من خلال التعاون مع “الإرهابيين”؛ إلا أنها لم تحصل على هدفها المنشود، في إشارة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي “ب ي د” وأذرعه العسكرية.

وأضاف “هدفنا واضح في المرحلة القادمة، ونحن الآن نقف بثبات في عفرين، وسنبقى هناك حتى تحقيق الأمن كاملاً فيها، وبعدها أمامنا إدلب وتل رفعت ومنبج”.

وأردف “نواصل المباحثات (مع الولايات المتحدة)، وهدفنا عدم إراقة دماء أكثر (..) نحن غير طامعين في أراضي سوريا، ولكن سلام ورفاهية الشعب السوري أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا”.

وفي 24 آذار/ مارس الماضي، تمكنت القوات التركية وما يسمى “الجيش السوري الحر”، في إطار عملية “غصن الزيتون”، من السيطرة منطقة عفرين من الوحدات الكردية التابعة لحزب “ب ي د” بعد 64 يومًا على انطلاق العملية.

يشار إلى أن تركيا تطالب الولايات المتحدة بإخراج الوحدات الكردية من مدينة منبج شرقي حلب، وتسليم المنطقة إلى أصحابها الحقيقيين.

المصدر: الأناضول