الرقة.. مجهولون يغتالون قيادات في “سوريا الديمقراطية”

تصاعدت مؤخراً عمليات تصفية عناصر وقيادات “قوات سوريا الديمقراطية” بمحافظة الرقة، في حين أفرجت الأخيرة عن 3 قياديين من لواء “ثوار الرقة” بعد أشهر من الاحتجاز.

وأكد مصدر عسكري لـ”زمان الوصل” العثور على جثة أحد عناصر الرحبة العسكرية لميليشيات “سوريا الديمقراطية” “أحمد كوباني” قرب قرية “الأحمدية” بين مدينة “الطبقة” وبلدة “الجرنية” غرب الرقة، مشيراً إلى تصفيته على يد مجهولين بالرصاص، نافياً أن يكون هو نفسه القيادي في الاستخبارات العسكرية والذي يحمل الاسم الحركي ذاته.

وقال المصدر لـ”زمان الوصل” إن القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) “خالد كوتي” من قرية “الطنهوزة” لقى مصرعه بانفجار لغم أرضي ضمن مزرعته بريف الرقة الشمالي.

وأفاد المصدر بانخفاض حدة التوتر بين “وحدات حماية الشعب” كبرى ميليشيات “سوريا الديمقراطية” وعناصر لواء “ثوار الرقة” عقب إفراج الوحدات الكردية عن 3 قياديين من الصف الأول في اللواء بعد أشهر من الاعتقال، وذلك رغم قطعها مخصصات الغذاء والخبز عن كتائب اللواء منذ 10 أيام، مشيراً إلى استمرار اعتقال قياديين أحدهما في سجن “عين العرب” والثاني بأحد سجونها شمال الحسكة.

وفي سياق قريب، أعلن “مجلس الرقة” التابع لـ”سوريا الديمقراطية” وفاة “ابر اهيم الطيار” رئيس “لجنة العدالة” ضمن المجلس بسبب المرض خلال وجوده بمشفى “القامشلي”، لكنها اعتبرته “شهيداً”، ما يرجح رواية نشطاء حول وفاته مسموماً ضمن حملة اغتيالات واسعة طالت قيادات موالية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت ميليشيات “قوات سوريا الديمقراطية” شنت حملة اعتقالات واسعة خلال الأيام القليلة الماضية لتجنيد عشرات الشبان من قرى وبلدات ريف الرقة الشمالي.