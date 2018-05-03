لأول مرة.. عضو في مجلس الشعب السوري يقدم استقالته احتجاجاً

تقدم الشيخ فيصل إبراهيم العمر السيباط, عضو مجلس الشعب السوري و شيخ عشيرة (الجعابات) في قبيلة ولدة الممتدة من محافظة حلب وحتى حدود العراق وباقي المحافظات الأخرى, استقالته من مجلس الشعب السوري, في ظاهرة تسجل لأول مرة في سوريا, حيث تقدم عضو مجلس شعب استقالته احتجاجا على الفساد.

وقبيلة الولدة تتواجد في الجهة الغربية من مدينة الرقة و تُعتبر من كبرى عشائر وادي الفرات المتحدّرة من البو شعبان، وهي تتألّف من عدّة “أفخاذ” وهي “العلي والناصر والغانم والجعابات والبو مسرّة والترن والحويوات والعامر”, حيث يتزعم الشيخ السيباط عشيرة الجعابات منها.

وقد قام عضو مجلس الشعب المستقيل بتقديم استقالته احتجاجا على الفساد, مسجلا كلمة مصورة حصلت وكالة اوقات الشام الاخبارية على نسخة منها.

أما عن تفاصيل و أسباب الاستقالة فتتابعونها في هذا الفيديو: