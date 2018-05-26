رداً على حملات الاعتقالات.. مواجهات بين الأهالي والميلشيات الكردية بالحسكة

تشهد مدينة الحسكة وريفها حالة من التوتر بين الأهالي والميلشيات الكردية، على خلفية الاعتقالات التعسفية التي تنفذها الميلشيات بحق الشبان وسوقهم إلى التجنيد الإجباري بشكل قسري.

وأكدت مصادر أهلية، لمراسل الوطن أون لاين في الحسكة، أن الاضطرابات تسود حي “النشوة الغربية” بمدينة الحسكة، بعد خروج مجموعة من الأهالي في الحي بمظاهرات تنديد واستنكار باتجاه الممارسات التي تنتهجها “الميلشيات الكردية”، حيث قام الأهالي بحرق الإطارات ضد حملة التجنيد الإجباري التي يقوم بها ما يُسمى “الانضباط العسكري” التابع لـ “الميلشيات الكردية”.

وأفادت المصادر أن الأهالي طالبوا بالإفراج الفوري عن أبنائهم الذين تم اعتقالهم عنوة وإرسالهم لمعسكرات التجنيد القسري، في الوقت الذي استقدمت “الميلشيات” المزيد من التعزيزات إلى “دوار الشريعة” بعد إغلاق الأهالي مداخل حي “النشوة الغربية” بالكامل رفضاً للتجنيد الإجباري.

وأوضحت المصادر أنه سبق حدوث مظاهرات أخرى مماثلة كالتي حصلت في حي “النشوة الغربية” وتطورت إلى مواجهات في قرية “سميحان غربي” بريف بلدة تل براك “شمال شرق الحسكة 50 كم”، وقام الأهالي على إثرها بطرد دوريات “الميلشيات الكردية” من القرية التي جاءت لاعتقال أبنائهم بغرض سوقهم إلى التجنيد الإجباري.

دحام السلطان – الوطن أون لاين

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