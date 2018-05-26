شركة صينية تطلق هاتفاً ذكياً بذاكرة 1 تيرابايت

أعلنت شركة سمارتيزان الصينية عن إطلاق جهازها Smartisan R1 الجديد، والذي يعتبر أول هاتف ذكي بذاكرة USF-2.1 داخلية بسعة 1 تيرابايت.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي Smartisan R1 الجديد على ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 غيغابايت وينبض بداخله معالج كوالكوم Snapdragon 845 مع بطارية بسعة 3600 مللي أمبير ساعة، مع تقنية الشحن السريع Quick Charge 4+.

ويمتاز الهاتف الذكي الجديد بشاشة قياس 6.17 بوصة وتعمل بدقة وضوح 2242×1080 بيكسل، مع دعم وظائف 3D Touch، وتعمل الكاميرا الأمامية بدقة 24 ميغابيكسل، بالإضافة إلى وجود كاميراتين على الجانب الخلفي للهاتف الذكي: الكاميرا الرئيسية 12 ميجابيكسل (f/1.8) مع مثبت صورة بصري، وتعمل الكاميرا الثانية بدقة 20 ميغابيكسل (f/1.75).

ودائماً ما يظهر التساؤل حول كيفية الاستفادة من السعة الكبيرة للذاكرة الداخلية، وترد الشركة الصينية على مثل هذه التساؤلات بأن هذه الذاكرة ربما تفيد الأشخاص كثيري السفر والترحال، والذي يصلون إلى أماكن لا يتوفر بها إنترنت، علاوة على أن هذه الذاكرة قد تفيد المستخدمين، الذين يرغبون في الاحتفاظ بألبومات الصور والموسيقى معهم باستمرار، حيث تكفي سعة واحد تيرابايت لاستيعاب ما يزيد عن 110 ساعة من مقاطع الفيديو بدقة Full HD أو 50 ساعة من الأفلام بدقة 4K.

ويبلغ سعر الهاتف الذكي Smartisan R1 في أعلى موديلاته حوالي 1180 يورو.

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