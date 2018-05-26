فضيحة جديدة تهز أمازون

طالب العديد من المنظمات الحقوقية شركة أمازون الأميركية بمنع استغلال برمجياتها للوصول إلى البيانات الشخصية لبعض الناس.

ويدور الحديث هنا عن برمجيات “Rekognition” التي طرحتها أمازون سابقا واستخدمت فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه.

من جهتهم، أكّد بعض الحقوقيين أن “الشرطة في ولاية أوريغون استغلت تلك التقنيات للبحث عن المشتبه بهم أو المطلوبين أو جمع البيانات، الأمر الذي قد يعتبر انتهاكا لخصوصية المستخدمين الذين أكدت أمازون سابقا ضمان سرية بياناتهم وصورهم”.

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