دريد لحام يرد على كم الشائعات الهائل

أكد الممثل السوري ​دريد لحام​ لموقع “الفن” أنه لم يعد يكترث للشائعات التي باتت تلاحقه بشكل دائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه حي يرزق، والحياة أو الوفاة بيد رب العالمين وحده.

وأوضح أنه يمتلك صفحة رسمية واحدة عبر الفيسبوك وموثقة بالشارة الزرقاء، ووصل عدد المعجبين فيها إلى حوالى 600 ألف معجب خلال خمسة أشهر، إضافة إلى قناة رسمية عبر اليوتيوب فيها خمسون معجب، نافياً امتلاكه أي صفحة أخرى وما تنشره إحدى الصفحات من تصريحات ملفقة ولا أساس لها من الصحة.

ويغيب صاحب شخصية “غوار” عن الدراما الرمضانية للعام الرابع على التوالي، وتحديداً منذ حلوله ضيف شرف على مسلسل “ضبوا الشناتي”، علماً أنه أنهى قبل أيام قليلة تصوير مشاهده في فيلم “دمشق حلب”.

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