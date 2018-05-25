إجراءات و شروط دخول المدنيين إلى مخيم اليرموك بدمشق

كشف قائد شرطة دمشق اللواء محمد خير إسماعيل، عن مجموعة من التعليمات للمدنيين الراغبين في تفقد منازلهم في مخيم اليرموك.

وقال إسماعيل خلال تصريحات صحفية إنه “يجب على كل من يرغب تفقد منزله داخل المخيم، الحصول على تصريح من قسم شرطة اليرموك، وذلك بعد إبراز الوثائق الأساسية التي تثبت الملكية”، موضحاً أن هذه الوثائق عبارة عن “سند الملكية”، وإذا لم يتوافر البطاقة الشخصية أو وصل اشتراك الكهرباء أو المياه، وفي حال عدم توافر أي وثيقة، سيتم اللجوء للمختار المحلي والشهود لتنظيم الضوابط حول التخريب أو الدمار الذي لحق بمنازلهم.

يذكر أن، قوى الأمن الداخلي دخلت الثلاثاء إلى منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك ورفعت العلم الوطني في المنطقتين بعد تحريرهما من الإرهاب، وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت في وقت سابق أنّ دمشق وريفها مناطق آمنة بالكامل وذلك بعد تطهير منطقتي الحجر الأسود ومخيم اليرموك

سانا

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