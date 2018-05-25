تأسيس شركة مقاولات جديدة.. 95 % من أسهمها لـ مستثمرين لبنانيين

تأسيس شركة مقاولات جديدة.. 95 % من أسهمها لـ مستثمرين لبنانيين

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على النظام الأساسي لشركة أي اف للمقاولات محدودة المسؤولية في محافظة ريف دمشق، 95 % من أسهمها تعود لمستثمرين لبنانيين، وهما انطونيو فرنجية بنسبة 47,46 % ورشيد أبو شقرا بنسبة 47,48 %، فيما يملك السوري خليل العليوي ما نسبته 5 % من أسهم الشركة.

وتعمل الشركة وفق نظامها الداخلي في مجال التعهدات والمقاولات والاستثمارت، والأعمال المتعلقة في مجال هدم وتوسيع وإنشاء المباني، وأعمال الطرق والأرصفة والجسور والمطارات والسكك الحديدية.

إلى ذلك ستنفذ الشركة اعمال هندسة المساحة ومد شبكات المياه والمجاري ومختلف الأعمال الانشائية. ونصب وتركيب معدات الضخ وتليد الكهرباء، والابراج والتركيبات المعدنية، واستيراد وتصدير حميع مواد البناء وغيرها من السلع.

ويتصدر المستثمرون اللبنانيون القائمة لجهة تأسيس شركات مساهمة محدودة المسؤولية في الربع الأول من العام الحالي واستحوذوا على 13 شركة من أصل 23 شركة شارك بتأسيسها عرب وأجانب.

ووفقاً لتقارير إعلامية فإن أغلب الشركات التي شارك بتأسيسها عرلب وأجانب ذهبت باتجاه قطاع الإعمار.

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