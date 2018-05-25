للباحثين عن فرصة عمل.. وزارة المالية تعلن عن مسابقة للاختصاصات التالية

عبد الباري عطوان: مفاجأة سارة للسوريين قبل عيد الفطر

عبد الباري عطوان: مفاجأة سارة للسوريين قبل عيد الفطر بينما كان الكَثيرون، ونحن من بينهم، يَتوقُّعون تَقدُّم…