برلماني مصري: الجيش السوري أصاب التحالف بصدمة كبرى.. وأفشل مخططاته

اعتبر البرلماني المصري السابق محسن عطية أن الانتصارات التي يحققها الجيش السوري أصابت التحالف الدولي بصدمة كبرى حيث أفشلت مخططاته التآمرية وجعلته عاجزا.

وفي تصريح صحفي، قال عضو المكتب السياسي للحزب الناصري محسن عطية : “إن سورية تخوض حربا من اجل الحفاظ على شرف وكرامة الأمة العربية، مشيراً إلى أن الانتصارات التي يحققها الجيش السوري معاركه ضد الإرهاب أسفرت عن تطهير محيط مدينة دمشق من العناصر والتنظيمات الإرهابية، الأمر الذي أصاب التحالف الدولي بصدمة كبرى حيث أفشلت مخططاته التآمرية وجعلته عاجزا عن تقديم عمليات الإسناد للتنظيمات الإرهابية التي يدعمها”.

وأضاف البرلماني المصري “أن اعتداء التحالف الدولي على على مواقع عسكرية سورية بالتزامن مع هجمات تنظيم داعش الإرهابي تؤكد دلالات العلاقة القوية بين الولايات المتحدة التي تقود هذا التحالف وتلك التنظيمات الارهابية التي توجه هجماتها ضد الدولة السورية”.

وفي ختام حديثه، أكد عطية على أن الحلف الأمريكي الإرهابي فشل أمام قوة وصمود الدولة السورية ومؤسساتها وها هو يخرج الآن بعد سنوات من المؤامرة خرج مهزوما ليفضح الدور الذي تلعبه الرجعية العربية وممالك ومشيخات الخليج في هذه المؤامرة على سورية والمنطقة.

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