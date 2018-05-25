وزير السياحة يعد المواطنين بـ شواطئ مجانية

في أطار مطالبة أعضاء مجلس الشعب ترميم وإعادة تأهيل المنشآت السياحية المتضررة بفعل الإرهاب، عقد مجلس الشعب جلسته التاسعة من الدورة العادية السابعة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس لمناقشة أداء وزارة السياحة والقضايا المتصلة بعملها.

حيث طالب أعضاء المجلس بتحفيز المستثمرين على ترميم منشآتهم وإنهاء عقود بعض الشركات التي لم تسدد التزاماتها المالية ولم تنفذ مشاريعها، مشددين على ضرورة ترميم وإعادة تأهيل المنشآت السياحية المتضررة بفعل الإرهاب.

كما أشار الأعضاء إلى أهمية تشديد الرقابة على الفنادق والمطاعم السياحية وخاصة الشعبية والشاليهات واستقطاب الافواج السياحية من الدول الصديقة والتواصل مع الجهات المعنية لترميم الجسر المعلق في دير الزور.

وفيما يخص التنسيق بين وزارتي السياحة والثقافة، لفت الأعضاء إلى أهمية التنسيق في الترويج السياحي للأوابد والمعالم الأثرية والتشدد في مراقبة مدى التزام المطاعم السياحية بلائحة الاسعار بالإضافة إلى التقيد بالجودة وتفعيل دور الشرطة السياحية.

من جهته، المهندس بشر اليازجي وزير السياحة نوه إلى أن واقع السياحة شهد تطورا ملحوظا في ظل الانتصارات التي يحققها الجيش السوري، مشيراً إلى أن الوزارة انتهت من المرحلة الأولى للتخطيط لأربعة مشاريع سياحية في رأس البسيط والرمل الجنوبي والصنوبر وتوقيع عقود استثمارية جديدة لتوظيف كل الاستثمارات والتركيز على العائدات المباشرة وغير المباشرة .

والجدير بالذكر أن الوزير يازجي كشف أنه سيكون هناك شواطئ مفتوحة ومجانية للمواطنين بعد تأهيل الخدمات فيها وتحديد أسعارها بما يتناسب مع ذوي الدخل المحدود.

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