رصد 450 مليار ليرة لإعادة إعمار الغوطة الشرقية

بينت مصادر مطلعة في محافظة ريف دمشق أن الحكومة رصدت 450 مليار ليرة لإعادة إعمار منطقة الغوطة الشرقية ، وحالياً تم الطلب لرصد 20 مليار ليرة لينطلق العمل من خلال الشركات العامة في جميع مناطق الغوطة ‏التي بدأت بشكل فعلي على أرض الواقع.

ولفتت المصادر إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأيام القليلة القادمة مع الشركات الإنشائية في جميع وزارات ومؤسسات الدولة لتوزيع الأعمال في الغوطة الشرقية على هذه الشركات ، ووضع أولويات للعمل ، الأمر الذي سيجعل من منطقة الغوطة الشرقية ورشة عمل متكاملة خلال الفترة القادمة.‏

وأشارت المصادر خلال لقاء المعنيين بالمحافظة مع وجهاء أهالي منطقة دوما والقرى المحيطة إلى ضرورة تضافر الجهود ، وأهمية دور المجتمع الأهلي في العملية التشاركية التي تصب في إعادة البناء والإعمار وتأهيل شبكات الخدمة والمرافق العامة ومؤسسات الدولة ، وعرّجت على أن عودة الأهالي لمناطقهم في الغوطة الشرقية وغيرها بدأت ، وخاصة الموجودين في مراكز الإيواء.‏

المصدر: الثورة

﻿