لماذا فقدت F-22 ألقها امام المقاتلات الروسية في سوريا؟

ذكرت مجلة “Military Watch” العسكرية الاميركية، أن المقاتلة F-22 فقدت من ميزاتها أمام الطائرات الحربية الروسية في سوريا، بعد حصول موسكو على معلومات لا تقدر بثمن في هذا الشأن.

وحسب “روسيا اليوم”، قال الجنرال في سلاح الجو الأميركي فيرالين جيميسون للمجلة الأميركية بهذا الشأن، إن “الأجواء العراقية والسورية على وجه الخصوص أصبحت كنزا حقيقيا بالنسبة لروسيا، حيث أنها حصلت على معلومات حول كيفية سلوك طائراتنا خلال عمليات التحليق”.

وأضاف الجنرال الأميركي أن الخصم يراقبنا ويتعرف على طرقنا القتالية عن كثب، على حد تعبيره.

وأوضح المسؤول العسكري الأميركي أن الضربات التي توجهها F-22 إلى المناطق التي تغطيها أنظمة المراقبة الروسية بشكل كامل، أفقدت الجيل الخامس من هذا النوع من الطائرات الأميركية تفوقها بما في ذلك أنظمة الحماية من الرادارات، مشيرا إلى أنه لدى روسيا كان الوقت كافيا من أجل جمع معطيات واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مواجهة F-22.

وكانت حكومة الكيان الاسرائيلي قد صرحت في وقت ليس بالبعيد بأنها استخدمت طائرات F-35 للمرة الأولى في سوريا، علما إن F-22 وF-35 من مقاتلات الجيل الخامس.

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