بكلفة ٣ مليار ليرة.. مشروع متحلق جبلة الشرقي يبصر النور أيلول القادم

اطلع وزير النقل علي حمود، اليوم الخميس، على تتبع تنفيذ مشروع متحلق مدينة جبلة الشرقي بقسميه، مؤكدا على الشركات تنفيذ المشروع وفق أحدث المواصفات الفنية العالمية والانجاز ضمن المدة المحددة حتى ايلول من العام الجاري، وخاصة ان كلفة المشروع تصل الى ٣ مليار ليرة.

وبين حمود لـ”الوطن اون لاين” أن متحلق جبلة الشرقي من أهم المشاريع التي تنفذ في المنطقة، مشيرا الى تصدي الوزارة للمشروع خلال الحرب على سورية، ذاكرا ان عرض المشروع ٦٢ م، وطوله ٤.١كم، كما انه يغير مسار الحركة على الطرق الفرعية ويخفف من الازدحام كما سيحقق التنمية الاقتصادية على جوانب الاتستراد.

وأضاف ان المشروع في مراحله الأخيرة، منوها بعائدية المشروع التنموية لمدينة جبلة.

واشار حمود الى مستوى التنفيذ الجيد للمشروع والهمة العالية للكوادر الوطنية، منوها بالتركيز على المواصفات الفنية وتم اجراء الدورات للعاملين في عدة دول صديقة.

فادي بك الشريف – الوطن اون لاين

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