ثغرة فى واتس آب تتيح للحسابات المحجوبة التواصل مع المستخدمين وإرسال رسائل

انزعج عدد من مستخدمى واتس آب من ثغرة خطيرة تسببت فى فك الحظر بشكل مفاجئ عن جهات الاتصال المحجوبة، مع إتاحة الفرصة لهم بالتواصل وإرسال الرسائل، إذ لاحظ المستخدمون أن الأشخاص الذين حظرهم عبر التطبيق كانوا قادرين الوصول إليهم وإرسال رسائل رغم الحجب.

ووفقاً لموقع إندبندنت البريطانى، يمكن حل المشكلة فى حال إلغاء حظر الشخص ثم القيام به مرة أخرى، فالخلل لا يسمح فقط للأشخاص بإرسال الرسائل ولكن أيضًا برؤية حالة الأشخاص وتفاصيل الملف الشخصى.

وانتشرت تقارير حول هذه المشكلة على نطاق واسع عبر تويتر والشبكات الاجتماعية الأخرى، إذ يبدو أنها تؤثر على كل من مستخدمى iOS و Android ، مما يشير إلى أن المشكلة تكمن فى خوادم واتس آب نفسها.

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