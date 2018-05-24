تسريب أكثر كلمتي سر تم استخدامهما العام الماضي.. وخبراء التكنولوجيا يحذّرون

تسريب أكثر كلمتي سر تم استخدامهما العام الماضي.. وخبراء التكنولوجيا يحذّرون

سرّبت دراسة احصائية أُجريت في جامعة «فرجينيا» للتكنولوجيا وشركة «سبلاش داتا» المتخصصة في مجال التطبيقات الأمنية قائمة من 100 كلمة سر تعد الأكثر شعبية، وتم استخدمها على نطاق واسع خلال العام الماضي.

واستندت الدراسة في بياناتها على أكثر من 61 مليون كلمة مرور سُرّبت هذا العام.

وأوضح القائمون على الدراسة أنه على الرغم من التحذيرات والإرشادات والنصائح اللانهائية من قبل الخبراء في مجال الأمن المعلوماتي، لا يزال العديد من المستخدمين يستعملون كلمات مرور “ضعيفة” وسهلة التخمين لحماية أجهزتهم.

وأضافوا أن معظم الأشخاص لا يزالون يختارون كلمة سر بناء على الراحة بدلا من الأمان غير مبالين بقدرات القراصنة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الدراسة وجدت أن عبارات مشحونة عاطفيا يتم اختيارها من قبل المستخدمين عند اختيارهم كلمة مرور لحساباتهم على الإنترنت.

ومن ضمن كلمات السر الضعيفة، التي كانت على رأس القائمة المشتملة على أسوأ 100 كلمة مرور، هما كلمتي “qwerty” و”123456″.

وبينت الدراسة أن الأشخاص غالبا ما يلجؤون إلى علاماتهم التجارية المفضلة والأفلام والموسيقى ورموز الثقافة الشعبية وفرق كرة القدم، عند اختيارهم كلمة السر، فيما حذر الباحثون في مجال الأمن المعلوماتي من إضافة أرقام أو رموز إلى كلمات المرور الأكثر شيوعا واستخداما.

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