فيسبوك تكشف أمرًا مهمًّا بشأن روّادها في رمضان

فيسبوك تكشف أمرًا مهمًّا بشأن روّادها في رمضان

كشفت شركة «فيسبوك» في إحصائية لها أن روّادها في الوطن العربي يستغرقون ملايين الساعات الإضافية في موقع التواصل الاجتماعي الشهير خلال رمضان.

وقالت الشركة إن المستخدمين في المنطقة العربية يستغرقون أكثر من 57 مليون ساعة إضافية خلال شهر رمضان على مواقع التواصل، خاصة للمعايدة، بعدما أظهرت الأرقام أن 86% من قرابة 200 مليون متابع للشبكة يستخدمون “فيسبوك” للمعايدة.

وأوضحت أن معدل استخدام «فيسبوك» يزداد بنسبة 15% تقريباً يومياً ليصل إلى قرابة 40% وقت الذروة عند الساعة الثالثة فجراً. وبذلك ترتفع الساعات التي يقضي فيها المستخدمون على الموقع إلى قرابة الـ60 مليون ساعة في المنطقة العربية خلال الشهر الفضيل.

وبينت الشركة أن اهتمام روّادها بشهر رمضان يمتد إلى نحو 9 أسابيع على مراحل مختلفة، مرحلة ما قبل رمضان يقوم فيها المستخدمون بالتخطيط المبكر فيما يتعلق بالأزياء، والأطعمة، وإعادة تصميم الغرف والديكورات الرمضانية. والمرحلة الثانية هي مرحلة التفاعل عبر الهواتف الجوالة التي تمتد بين 3 إلى 4 أسابيع خلال شهر رمضان.

ولفتت الشركة إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة تعد فترة العيد والتسوق في آخر لحظة، التي غالباً ما تكون خلال الأسبوع الأخير لشهر رمضان.

وختمت بأن في المرحلة الأخيرة من شهر رمضان ترتفع حركة الشراء من خلال مواقع التواصل التي تقدم مقترحات للهدايا العائلية وللأصدقاء، إلا أن الازدياد الملحوظ لعمليات التسوق يحدث في الساعة الثالثة فجراً خلال شهر رمضان.

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