إنستغرام يطلق ميزة جديدة لرفع الحرج عن مستخدميه

أطلق موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” خاصية جديدة تمكن مستخدميه من منع فيديوهات وصور أصدقائهم من الظهور عبر الصفحة الرئيسية الخاصة بهم.

ووفقا لموقع “تايم” فإن هذه التقنية على الرغم من أنها تتيح للمستخدمين منع صور أصدقائهم من الظهور في الصفحة الرئيسية الخاصة بهم، إلا أنها ستمكن المستخدمين من تصفح حسابات أصدقائهم.

وأضاف الموقع أنه في أي وقت يمكن أن يلغي المستخدم الحظر المؤقت، كما لن يتم إخبار الصديق بأمر الحظر.

وأطلق “إنستغرام” هذه الخدمة بناءً على رغبة المستخدمين الذين شكوا من وجود كم هائل من الفيديوهات والصور عبر صفحتهم الرئيسية، حيث تعتبر ميزة إلغاء متابعة الآخرين خيارا يحرج المستخدمين، خصوصا عندما يريدون عودة هذه المتابعة.

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