ما هي المسلسلات السورية التي نالت رضا مشاهديها؟

كما جرت العادة فإن شركات الإنتاج تعد أفضل مالديها لخوض السباق الرمضاني، لتستطيع أن تنال رضا مشاهدي أعمالها، وتتهافت القنوات على شراء الأفضل ليرتفع مستوى الإعلان والدعاية لديها، فتحقق الأرباح التي تطمح لها.

وكما في كل مرة فإن عمل درامياً واحداً يستحوذ على اهتمام المشاهدين، فتتحول الأحاديث كلها للكلام عنه، وتضج معها مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو، ففي العام المنصرم كان لجبل “الهيبة” الحصة الأكبر من المشاهدة، ونال “الندم” في العام الذي يسبقه رضا غالبية متابعيه، فما هو العمل الفني الأبرز لرمضان 2018؟.

بجولة بسيطة على المواقع، وبالإطلاع على نتائج استطلاعات الرأي، وبإنصات قليل للشارع، نجد أن هذا العام برزت أربعة أعمال وهي “روزنا – وردة شامية – فوضى – الشك”، حيث استطاعت حصاد أعلى نسب مشاهدة، وفي مايلي نفرد لكم شرحاً مبسطاً عن كل عمل:

روزنا

حصدت أولى حلقاته 355 ألف مشاهدة على اليوتيوب، يشكّل العمل عودة للدراما الحلبية بعدما انقطعت لفترة طويلة، يحكي المسلسل قصة عائلة حلبية اضطرت للنزوح من مدينتها عندما كانت ترزح تحت نير الحرب، ويصوّر من خلال رحلة هذه العائلة معاناة مدينة الاقتصاد السوري ودرب الجلجلة التي رافقت أهلها خلال مشوارهم الصعب، كما أنّه يسلّط الضوء على اللحظة التاريخية عندما أُعلن تحريرها بالكامل.( تأليف جورج عربجي، إخراج عارف الطويل، بطولة: بسّام كوسا، وديمة قندلفت، وأندريه سكاف، وعلي كريّم، وأنطوانيت نجيب، وبلال مارتيني، وبيدو بارصوميان).

وردة شامية

حصدت أولى حلقاته 844 ألف مشاهدة على اليوتيوب، تتمحور تفاصيل العمل حول سلسلة من الجرائم تهز الحارات الدمشقية على يد الأختين “وردة وشامية”، يحمل العمل روح “ريا وسكينة” ولكن بطابع البيئة الشامية وبشكل أقرب إلى الفانتازيا من الواقع، بالإضافة إلى قالب درامي هام وحبكة مبتعدة عن النمطية. (تأليف مروان قاووق، وإخراج تامر إسحق، وبطولة شكران مرتجى وسلافة معمار وسلوم حداد وسعد مينه ويوسف حداد وعلاء قاسم وسحر فوزي ومحمد خير الجراح).

فوضى

حصدت أولى حلقاته 501 ألف مشاهدة على اليوتيوب، تدور الأحداث في واحد من الأحياء الدمشقية ويكون غالبية سكانه من الطبقة المتوسطة “سكان أصليون، وسكان نازحون إليه”، وتتطور الأحداث فيه ليتحول إلى حي أشبه بالعشوائيات، نتيجة لمخلفات التركيبة الاجتماعية التي تكونت بشكل خاطئ وأهملت. (تأليف حسن سامي يوسف- نجيب نصير، إخراج سمير حسين، بطولة فادي صبيح وسلوم حداد وعبد المنعم عمايري وديمة قندلفت وإمارات رزق وسامر اسماعيل وهيا مرعشلي ومحمد خير الجراح).

الشك

حصدت أولى حلقاته 300 ألف مشاهدة على اليوتيوب “يعرض بشكل حصري عبر اليوتيوب”، مدة الحلقة 10 دقائق فقط، وتدور أحداث العمل ضمن إطار اجتماعي مشوق وبالتحديد حول قصة ورد وزوجته مي حيث يقومان بدعوة أصدقائهما المقربين في ذكرى زواجهما لتفجر مي مفاجأة كبيرة أمام المدعوين، حيث تتهم إحدى المدعوات بإقامة علاقة مع زوجها، مهددة بالإفصاح عن اسمها إذا لم يقم ورد بتطليقها. ( تأليف سيف حامد، وإخراج مروان بركات، بطولة بسام كوسا وديمة قندلفت وصفاء سلطان ومحمود نصر ودانة جبر وزينة بارافي وجوان الخضر).

ومازلنا بانتظار نهاية الموسم الرمضاني الحالي لمعرفة أي عمل من هذه الأعمال سيكون الورقة الرابحة “جوكر” للدراما السورية، ولمنتج العمل وللفنانين ولقناة العرض.

المصدر: دمشق الآن

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