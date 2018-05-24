بالصور: هذا الشاب إبن نجم مصري.. خمنوا من يكون؟

في تجربة هي الثانية منذ بداية حياته الفنية، يثير الفنان أحمد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح، ضجة كبيرة من خلال الدور الذي يقدمه في مسلسل “نسر الصعيد” إلى جانب الفنان المصري محمد رمضان.

ونجح النجم المصري في تجسيد دور “منصور القناوي”، وهو ابن عم رمضان في المسلسل، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الشخصية التي يقدمها، وانقسمت التعليقات بين من أكد أنه سيكون من أهم النجوم الصاعدين في السنوات القادمة، في حين رأى البعض الآخر أنه لا يمكنه أن يصبح بنجومية والده الراحل، وأن تحقيقه لهذا الأمر سيحتاج للكثير من المجهود والوقت.

وكان الشاب عبر عن سعادته بالمشاركة في المسلسل، من خلال نشره العديد من الصور على صفحته بتطبيق “انستغرام”.

يذكر أن هذه المشاركة في مسلسل “نسر الصعيد” هي التجربة الثانية للفنان الشاب أحمد خالد صالح، بعد مشاركته في العام الماضي بمسلسل “30 يوم” من بطولة الفنان السوري باسل الخياط والفنان آسر ياسين، حيث جسد أحمد شخصية شقيق الفنان آسر ياسين.

﻿