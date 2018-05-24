الأغذية المعجزة التي توسّع الشرايين وتعالج الدوالي والجلطات والتشنجات

عندما تصاب الشرايين، نشعر بتأثير هذا خصوصاً في الساقين، فهي تؤدي إلى عوارض مثل ثقل الساقين، الفاريس (الدوالي)، التهاب الأوردة، تشنجات، جلطات…إذا كنتم تعانون من إحدى هذه المشاكل وتتساءلون عن مقويات الشرايين الطبيعية، سنجيبكم في كله لك عن تساؤلاتكم ونشرح لكم عن الأغذية المقوية للقلب والشرايين ، أي الأغذية المعجزة التي توسع الشرايين وتقويها

• النباتات المقوية للشرايين

إذا كان طبيبكم قد وصف لكم أدوية لتوسيع الشرايين وتنشيط الدورة الدموية، يجب أن تعرفوا أن هذه الأدوية محضرة من مستخلصات النباتات التي تمتلك هي نفسها هذه التأثيرات. يمكنكم أن تأخذوا أيضاً مباشرةً هذه النباتات، سواء كانت بشكلها الطبيعي، أو على شكل زهورات أو كبسولات.

– مستخلص بذور العنب

– أوراق الكرمة الحمراء

– كستناء الحصان (البذر والقشرة فعالان)

– أوراق المشتركة (hamamelis)

– مخاريط السرو

– الحندقوق

– لحاء شجر الصنوبر البحري

• الفواكه الحمراء وتوسيع الشرايين

بعض الفواكه تمتلك أيضاً خصائص مقوية للشرايين مثل الفواكه الحمراء والسوداء. نذكر منها الأكثر فعالية :

o الفراولة (الفريز)

o الفرامبواز

o الكشمش

o التوت

o العنب الأحمر

o التوت البري

o وخصوصاً عنب الأحراج أو القمام الآسي، الغني جداً بالأنثوسيانوزيدات التي تقوي الأوعية الدموية.

• الأطعمة الغنية بالفيتامينين E وB3

الأطعمة الغنية بالفيتامينين E وB3 تقوي الشرايين والأوعية الدموية الصغيرة. أدخلوا في نظامكم الغذائي أطعمة غنية بهذه الفيتامينات لأنها مفيدة لدورتكم الدموية ولشرايينكم.

الأطعمة الغنية بالفيتامين E :

o الزيوت النباتية (زيت الزيتون، الصويا، القمح المنبت)

o الخضار ذات الأوراق الخضراء (بروكولي، سبانخ، هليون…)

o المكسرات مثل اللوز والبندق والجوز

o الحبوب الكاملة مثل الشوفان والقمح الروسي

الأطعمة الغنية بالفيتامين B3 :

o الكبد

o الفول السوداني (الفستق)

o فطر الشيتاكي

الشوكولا السوداء وعصير العنب الأحمر

في النهاية، يجب أن نذكر أيضاً الشوكولا السوداء وعصير العنب الأحمر كأطعمة تتميز بقدرتها الخارقة على توسيع الشرايين. يحتوي كلاهما على الريزفيراترول، وهو مضاد أكسدة قوي مفيد جداً لصحة القلب والشرايين.

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