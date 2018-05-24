بذور الكتان.. سلاحك لمحاربة السيلوليت

أفادت مجلة “فرويندين” الألمانية بأن بذور الكتان تعد سلاحا فعالا لمحاربة السيلوليت، وأضافت أن تناول هذه البذور الصغيرة بانتظام يعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين في الجسم، ما يساعد على التخلص من احتباس الماء بالجسم، والذي بدوره يؤدي إلى ظهور نتوءات على الجلد تشبه قشرة البرتقال.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يمكن إضافة بذور الكتان إلى الموسلي كوجبة إفطار، كما يمكن أيضا تناولها في صورة مشروب.

ولهذا الغرض يتم غلى 1 لتر من الماء وإضافة 3 ملاعق شاي من بذور الكتان، ثم ترك المزيج يتجانس لمدة تتراوح من 8 إلى 12 ساعة، ثم شرب المزيج على مدار اليوم.

ومن ناحية أخرى، أشارت “فرويندين” إلى أن بذور الكتان تزخر بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والأحماض الدهنية المشبعة، ومن ثم فهي تحفز عملية الهضم وتحمي فلورا الأمعاء، ما يساعد على إنقاص الوزن.

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