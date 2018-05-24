الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية

قالت مصادر اعلامية قبل قليل أن الدفاعات الجوية السورية تصدت قبل قليل لاعتداء اسرائيلي معادي في الريف الجنوبي والجنوبي الغربي لحمص.

وبحسب المصادر فقد سمعت انفجارات في محيط مطار الضبعة العسكري, فيما لا يوجد حتى اللحظة أي معلومات أكيدة ودقيقة عن العدوان.

فيما علمت وكالة أوقات الشام الاخبارية أن طائرات اسرائيلية حاولت الاغارة على أهداف عسكرية سورية وتم التصدي لها.

هذا وكان طيران التحالف الأمريكي استهدف في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس 24 أيار موقعين للجيش السورية في البادية السورية, في محيط المحطة الثانية T2 في وسط سوريا.

فيما صرح مصدر عسكري سوري قبل قليل بما يلي:

مصدر عسكري: تعرض أحد مطاراتنا العسكرية في المنطقة الوسطى لعدوان صاروخي معادي، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي العدوان ومنعته من تحقيق أهدافه.

وتأتي هذه الضربات وسط توتر كبير تشهده المنطقة, بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران, وبعد الاشتباك السوري ـ الإسرائيلي الذي حصل قبل أسابيع, و الذي استهدف فيه الجيش السوري قواعد عسكرية إسرائيلية في عمق الجولان السوري المحتل.

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