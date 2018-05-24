لزيادة فرصك في الإنجاب.. هذا هو الحل

لزيادة فرصك في الإنجاب.. هذا هو الحل

يقول باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية إن الطعام الغني بالبروتين، خاصة السمك يزيد من الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء ويحسن نوعية الحيوانات المنوية وكذلك البويضات، حيث وجدت دراسة حديثة أن الزوجين اللذين يتناولان وجبتين من المأكولات البحرية على الأقل أسبوعياً يتمتعان بمستوى خصوبة أفضل.

وأفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن علماء من جامعة هارفارد ومدرسة “تشان” للصحة العامة في بوسطن قاموا بتحليل 501 من الأزواج، وكان الأزواج أكثر عرضة لممارسة الجنس بنسبة 39 في المئة في الأيام التي تناولوا فيها المأكولات البحرية مثل الأسماك أو المحار.

وكان نحو 92 في المئة من الأزواج الذين يتناولون المأكولات البحرية بشكل متكرر قد أصبحوا حوامل في غضون عام واحد، وكان 79 في المئة فقط من المجموعة الأخرى التي تمت دراستها ولم تتناول المأكولات البحرية قد أصبحوا حوامل.

ويقترح مسؤولو الصحة تناول وجبتين أو ثلاث وجبات كل أسبوع، وقالت الدكتورة أودري جاسكنز، إحدى المشرفات على الدراسة: “يُقترح أن يدمج كلا الشريكين المزيد من المأكولات البحرية في نظامهما الغذائي لتحقيق أقصى مستويات من الخصوبة”.

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