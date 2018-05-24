أوتستراد حمص – حماة في الخدمة خلال أسابيع قليل

ينفذ فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بحمص أعمالا فنية بوتيرة متسارعة منذ الساعات الأولى لإعلان منطقة شمال حمص خالية من الإرهاب في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسات الخدمية لإعادة بناء وإصلاح ما دمره الارهابيون الذين تم إخراجهم وعائلاتهم إلى شمال سورية إيذانا بعودة مؤسسات الدولة إليها.

وأكد مدير الفرع المهندس محمود علي في تصريح لمراسل سانا أن ورشات المؤسسة بدأت فور تحرير المنطقة من الارهابيين بالكشف على طريق حمص-حماة وحصر الأضرار التي لحقت به بهدف اعادة تأهيله وصيانته وعلى الفور باشرت بأعمال القشط للطريق ومد المجبول الاسفلتي.

وأشار علي إلى أن العاملين يبذلون جهودا كبيرة لانجاز صيانة الطريق بالسرعة القصوى كونه يشكل شريانا حيويا يربط المنطقتين الجنوبية والوسطى بالمنطقة الشمالية ويسهم في تخفيف الحوادث المرورية على محور حمص-سلمية بسبب الكثافة المرورية الحاصلة عليه اضافة الى تقليل الزمن واختصار المسافة للعابرين باتجاه محافظة حماة وبالعكس وينشط الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية بين كل محافظات القطر.

وحول كلفة الأعمال التقديرية ومدة إنجازها يوضح مدير فرع المؤسسة إن “الكلفة التقديرية لهذا المشروع تبلغ نحو ملياري ليرة سورية وإن أعمال الصيانة في الطريق تتم على مسافة 20 كم بمسربين عرض كل مسرب 12 مترا ومن المتوقع إنجازه خلال أسابيع قليلة”.

من جهته مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية المهندس ياسر حيدر أكد في تصريح مماثل أنه تتم متابعة مراحل العمل في هذا المحور الذي يتميز بأهميته مبينا أن الطريق تعرض لاعمال تخريب ممنهجة من قبل الإرهابيين من خلال قطعه وحفره بالات وسرقة كابلات الانارة وتخريب المنصف وتدمير عدد من الجسور وتخريب بعضها.

ويضيف حيدر: إنه ستتم مضاعفة الجهود لوضع الطريق بالاستثمار في أقرب وقت ممكن نظرا لما يتمتع به من موقع حيوي يوفر الكثير من الوقت على المواطنين القاصدين محافظة حماة والمناطق الأخرى.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في الـ 16 من الشهر الجاري اعادة الامن والاستقرار إلى 65 مدينة وبلدة وقرية بعد إرغام التنظيمات الارهابية على تسليم اسلحتها الثقيلة والمتوسطة والخروج من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي.

سانا

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