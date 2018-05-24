الدفاع الجوي السوري .. ينهي حلم “الفزاعة” الامريكية الى الابد

بعد كل المفاجات الكبرى التي صدمت محور العداء لسوريا بوجود منظومات دفاع جوي سوبر متطورة بيد الجيش العربي السوري حاولت الولايات المتحدة تطوير انظمة الصاروخ الذكي المعروف بالتوماهوك الذراع الطويلة الا ان كانت مفاجاة اكبر باالانتظار وهي انظمة التشويش عالي الدقة والتي كانت المرحلة رقم 2 من صد اي عدوان على سوريا وتسببت تلك المنظومات بحرف الصواريخ عن مسارها وهذا ماصرح به حرفياً ناطق الجيش العربي السوري يومها ان الصورايخ سقطت بنسبة 80% وماتبقى منها حرف عن مساره معلناً بذلك وجود انظمة الحرب الالكترونية الروسية ومنها انتاج سوريا ولم يكشف عنه حتى الان

من جهة اخرى قالت صحيفة “Defense One”

ووفقا لمشروع الميزانية البحرية الأمريكية لعام 2019، فإن وزارة الدفاع الأمريكية قررت التخلي عن صواريخ كروز من طراز “توماهوك” لأنها لا تلبي متطلبات العصر الحديث.

وذكرت الصحيفة أن فعالية الصواريخ تقلص إلى حد كبير الوسائل الحديثة للدفاع الجوي والصاروخي، وأنظمة الحرب الإلكترونية والتدابير المضادة الأخرى.

وأضافت الصحيفة أنه في المستقبل، يريد الأمريكيون التركيز على تحسين الصواريخ المضادة للسفن البعيدة المدى من طراز “AGM-158C LRASM” وصواريخ “NGLAW”، التي تهدف إلى تدمير الأهداف الأرضية، مشيرة إلى أن هذه الصواريخ سوف تدخل الخدمة في عام 2030 وليس هناك أي ضمان على أنها سوف تكون محط توقعات الجيش الأمريكي.

وتابعت الصحيفة أن صواريخ “توماهوك” أنجزت بنجاح المهمة الموكلة إليها في الضربة الجوية للولايات المتحدة وحلفائها على البنية العسكرية والمدنية في سوريا في ليلة 14 أبريل/ نيسان الماضي. وفي الوقت نفسه أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت حينها معظم الصواريخ لقوات التحالف الثلاثي.

ويشار إلى أنه تم تطوير صواريخ “توماهوك” في ثمانينات القرن الماضي، حيث سمحت (الصواريخ)، في ذلك الوقت، الولايات المتحدة بضرب أهداف للعدو دون تعريض أفراد جيشها للخطر، كما أن هذه الصواريخ يمكنها التحليق على ارتفاعات منخفضة، حيث يصعب الكشف عنها وإسقاطها.

حيدر سلمان ميدان الاخبار

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