ترامب ينقلب على كوريا الشمالية و يثير ذعر العالم !

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء قمته المقررة مع رئيس كوريا الشمالية في سنغافورة الشهر المقبل، مشيرا إلى جهوزية الجيش الأمريكي للرد على أية استفزازات كورية.

وقال ترامب في كلمة متلفزة من واشنطن “قررت إلغاء قمة سنغافورة في الثاني عشر من يونيو، وأعتقد أن هذا انتكاسة للعالم ولكوريا الشمالية”.

ولفت ترامب إلى أن الجيش على أتم الاستعداد للرد إذا أقدم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على أي تصرف “أحمق”.

مضيفا، “تحدثنا مع كوريا الجنوبية واليابان، وهذه الدول ليست فقط جاهزة، إذا ما تحملت كوريا الشمالية، ولكنها أيضا جاهزة لتحمل أية تكاليف”.

وأكد الرئيس الأمريكي “إذا لم تلتزم كوريا الشمالية فإننا جاهزون أكثر من ذي قبل، ولكن يحدوني الأمل أن يقوم رئيس كوريا الشمالية بما هو صحيح”.

وبعث الرئيس الأمريكي إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خطابا يقول فيه أنه من غير المناسب عقد القمة في الوقت الحالي.

وأضاف ترامب أن اللقاء “كان بناء على طلب كوريا الشمالية”، لكن بسبب التصريحات الأخيرة الغاضبة لزعيم كوريا الشمالية، لا يمكن عقده”.

وكانت كوريا الشمالية قد وصفت نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بـ”الدمية السياسية”، وأكدت استعدادها لمواجهة نووية.

وطلب ترامب من رئيس كوريا الشمالية ألا يتردد إذا أراد عقد لقاء بينهما في الكتابة أو الاتصال به.

وكالات

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